網球》無緣打贏前搭檔 謝淑薇布里斯本女雙止步4強

謝淑薇。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕布里斯本女網賽，近日陷入愛河的台灣雙打好手謝淑薇無緣再傳回好消息，他與德國搭檔席格蒙德（L. Siegemund）碰上頭號種子印度米爾莎／美國瑪泰可珊德絲，遭到直落二輸球，止步四強。

印度米爾莎是小薇2014年與彭帥拆夥後，搭檔的新對象，只是時間不長，隔年3月便分道揚鑣。

此役再遇熟悉的敵人，謝淑薇與搭檔首盤3：3後遭拉開差距，以4：6讓出，隨後比賽遇雨延宕近兩小時，只是次盤謝/席配又遭對手先馳得點，儘管一路苦追，但又在3：3後沒能緊咬，最終以3：6輸球。