日立慈善盃女子菁英賽 曾雅妮前9洞平盤
2017/01/06 12:17
泰國薩萊朋低於標準桿4桿打完前9洞。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／桃園報導〕2017日立慈善盃女子菁英賽今天進行第1回合，曾雅妮前9洞平盤36桿，排名30名左右。暫居領先的是泰國年輕選手薩萊朋，前9洞只花32桿。台灣選手以林子麒33桿較佳暫居第2。
第1回合前半戰況，曾雅妮打下兩個博蒂、兩個柏忌，她在開賽第1洞就輕易抓鳥，第4洞又有進帳，可惜第5洞3推桿吞柏忌，第9洞開球打進沙坑，又損1桿。
前9洞打下來，妮妮的鐵桿安定桿還不夠，距離判斷上有點落差，要看後9洞修正得如何。
領先者薩萊朋第1洞打老鷹之後，就出現在領先群裡，她在第5、6洞連續打博蒂躍居領先。
林子麒前6洞賺了3隻小鳥，暫與日本東浩子等人並列第2。姚宣榆、李旻、劉依貞在內的多位選手暫以低於標準桿兩桿並列第5。
曾雅妮第4洞抓鳥。（記者趙新天攝）
泰國薩萊朋暫時領先。（記者趙新天攝）
林子麒前9洞只花33桿並列第2。（記者趙新天攝）
日本選手東浩子前9洞暫時並列第2。（記者趙新天攝）
曾雅妮在日立慈善盃第1回合，前9洞維持平盤。（記者趙新天攝）
曾雅妮（右）返台參加日立慈善盃，同時也找回以前合作過的桿弟傑森。（記者趙新天攝）
相關新聞
- 日立慈善盃女子菁英賽週五開打 曾雅妮首度參賽成焦點
- 台灣強基金會菁英邀請賽 詹世昌以6桿之差輕鬆摘冠
- 高爾夫》伍茲過41歲生日 身價估計7.4億美元
- 台灣強基金會菁英邀請賽 詹世昌第2回合65桿獨居領先
- 台灣強基金會菁英邀請賽 第1回合強風中4人並列領先
推薦新聞
-
NBA》爵士希爾復原情況佳 爭取重返球場2017/01/06 13:17
-
NBA》魏少狂轟49分無用 火箭最後0.7秒兩罰全進驚險勝出2017/01/06 11:44
-
NBA》甜瓜超悶的！字母哥最後絕殺違例了（影音）2017/01/06 11:20
-
NBA》就是沒輒！ 籃網不敵溜馬 慘吞客場14連敗2017/01/06 10:17
-
日職》巨人搶到陽岱鋼 日媒：火腿鎖定補償先發左投2017/01/06 09:29