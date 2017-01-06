日立慈善盃女子菁英賽 曾雅妮前9洞平盤

泰國薩萊朋低於標準桿4桿打完前9洞。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕2017日立慈善盃女子菁英賽今天進行第1回合，曾雅妮前9洞平盤36桿，排名30名左右。暫居領先的是泰國年輕選手薩萊朋，前9洞只花32桿。台灣選手以林子麒33桿較佳暫居第2。

第1回合前半戰況，曾雅妮打下兩個博蒂、兩個柏忌，她在開賽第1洞就輕易抓鳥，第4洞又有進帳，可惜第5洞3推桿吞柏忌，第9洞開球打進沙坑，又損1桿。

前9洞打下來，妮妮的鐵桿安定桿還不夠，距離判斷上有點落差，要看後9洞修正得如何。

領先者薩萊朋第1洞打老鷹之後，就出現在領先群裡，她在第5、6洞連續打博蒂躍居領先。

林子麒前6洞賺了3隻小鳥，暫與日本東浩子等人並列第2。姚宣榆、李旻、劉依貞在內的多位選手暫以低於標準桿兩桿並列第5。

曾雅妮第4洞抓鳥。（記者趙新天攝）

泰國薩萊朋暫時領先。（記者趙新天攝）

林子麒前9洞只花33桿並列第2。（記者趙新天攝）

日本選手東浩子前9洞暫時並列第2。（記者趙新天攝）

曾雅妮在日立慈善盃第1回合，前9洞維持平盤。（記者趙新天攝）

曾雅妮（右）返台參加日立慈善盃，同時也找回以前合作過的桿弟傑森。（記者趙新天攝）