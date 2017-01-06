日職》中日龍王牌拚復活 來台找麻吉殷仔集訓

陳偉殷（右）與吉見一起（左）。（資料照，記者劉信德攝）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍王牌投手吉見一起今天將來台，除了與馬林魚左投陳偉殷敘舊外，也希望能學習到不一樣的東西。

吉見一起和陳偉殷兩人曾聯手率領中日龍在2010、2011連2年拿下中央聯盟冠軍，並稱中日的黃金左右護法，而陳偉殷在2012年赴美加盟金鶯，但兩人仍保持連絡，陳偉殷去年赴日旅遊時，也曾與他和前隊友們聚會敘敘舊。

吉川一起昨日受訪時表示，打算在台灣停留5天，他對於陳偉殷的美式訓練相當有興趣，希望能學習到不同的經驗和技術，訓練完後也會在台灣到處逛逛。

殷仔2012年赴大聯盟發展後，吉見在該年仍有13勝水準，只是這3年受傷勢困擾成績下滑，去年剛動完右手肘手術，先發局數和球數都有所限制，但仍繳出6勝7負、防禦率3.07的成績，吉見希望本季能再繳出雙位數勝投，重拾王牌身手。