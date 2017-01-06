NBA》雙槍聯手轟56分 暴龍在主場逆轉爵士
2017/01/06 14:06
羅利。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕暴龍主場迎戰爵士，靠著主力控衛羅利（Kyle Lowry）攻下全場最高33分、德羅森（DeMar DeRozan）砍下23分，以101：93獲勝。
羅利在第4節獨得16分，扭轉爵士一度領先11分的戰局。這樣精彩的表現也讓總教練凱西（Dwane Casey）讚嘆：「總會有幾場比賽他不在狀態，或是表現不好，但我對他有信心，如果我是名賭徒，我就每場都靠他贏錢。」
暴龍延續著本季的低失誤率好表現，全場只發生4次失誤，反觀爵士全場發生19次失誤並奉送27分給對手。
爵士後衛麥克（Shelvin Mack）攻下17分、4籃板、2助攻，海沃德（Gordon Hayward）攻下16分、4籃板、2助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）攻下15分、16籃板；暴龍方面，羅利攻下33分、6籃板、5助攻，德羅森攻下23分、7籃板、2助攻。
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