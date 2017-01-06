NBA》尼克陷6連敗 安東尼：輸球我一人扛
2017/01/06 14:22
安東尼。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克近日陷入本季最長的六連敗，期間更傳出將帥不合的傳聞，對此，尼克一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）無奈地表示，「球隊贏球歸功於『我們』，輸球就我一個人來扛。」
安東尼昨天在與公鹿一役中，繳出30分、11籃板、7助攻的全能表現，原本有機會再主場止敗，但最後仍被「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的絕殺帶走勝利，安東尼賽後也感到相當沮喪，在場邊頻頻搖頭。
「我們不會讓外界的負面聲音影響球隊士氣。」安東尼受訪表示，「我不能去回想上季或是以前的情況，我只知道現在我們不能因此氣餒使，我們要找出辦法走出低潮。」
安東尼也說：「無論何時，我們贏球時，功勞屬於大家的，但我們輸球，責任全部都我來扛。」尼克近日苦吞六連敗，戰績16勝19負，跌落至東部第10名。
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