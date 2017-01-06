MLB》他靠伸卡球拿救援王 這顆尾勁最誇張（影音）

〔體育中心／綜合報導〕因為王建民的關係，伸卡球是台灣球迷相當熟悉的球種，大都會終結者法米利亞（Jeurys Familia）去年就是靠伸卡球奪下大聯盟救援王，而他在去年7月29日三振洛磯打者的98.1英哩（約158公里）高速伸卡，更讓眾人大開眼界。

法米利亞上季戰績3勝4敗51次救援成功，防禦率2.55，77.2局被敲63支安打，飆出84次三振，滾地球比率63.3%，全大聯盟至少70局投手中排名第2。

根據投球分析系統「PITCHF/x」顯示，法米利亞上季使用伸卡球比例高達64%，平均球速高達96英里（約154.4公里），全大聯盟僅次於「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard），球種品質也僅次於阿里耶塔（Jake Arrieta），但後兩人都沒有法米利亞來得依賴伸卡球。

另據數據指出，去年至少50局的投手中，伸卡球使用比例最高的是雙城金茲勒（Brandon Kintzler）的82.2%，王建民則以80.3%居第二。