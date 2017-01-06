NBA》3人得分飆破20 馬刺大勝金塊

約基奇（左）、艾德瑞吉（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在主場碰上馬刺，雖然在開賽後前10次出手都命中，並於首節保持領先，但馬刺很快地在第2節超前，並在下半場靠著帕克（Tony Parker）穿針引線、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）強攻禁區拉開差距。終場比數127：99，馬刺大勝28分。

金塊「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）因傷缺陣，不過他們上半場還能與馬刺相抗衡。第3節起，帕克獨得8分，艾德瑞吉攻下11分，3節打完後馬刺以90：77領先。

末節馬刺加強防守，差距就此拉開直到比賽結束。馬刺全場投籃命中率高達56.7%，其中三分球24投12中，讓金塊防不勝防。金塊後衛哈里斯說：「他們是強隊，傳球做得非常出色，並且能把握空檔投進非常多球。」

「當比賽越到後半段，越能看出我們的防守開始崩盤，」金塊總教練馬龍（Michael Malone）表示，「我們完全被對手的能力與天賦壓著打。」

雷納德（Kawhi Leonard）得到24分、6籃板、5助攻，連續68場比賽得分達兩位數，成為自鄧肯（Tim Duncan）在2004與2005年締造紀錄後，馬刺隊得分最穩定的球員。艾德瑞吉攻下全場最高的28分，帕克也有21分、9助攻進帳；金塊在法瑞德缺陣下，約基奇（Nikola Jokic）得到19分，外加11個籃板，是全隊表現最好的球員。

雷納德（右）。（美聯社）

帕克（左）。（法新社）