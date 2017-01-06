NBA》對手罰球用怪招 暴龍諾奎拉當場脫褲（影音）
2017/01/06 14:54
〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天靠著羅利（Kyle Lowry）和德羅森（DeMar DeRozan）合轟56分，以101：93擊敗爵士，但中鋒諾奎拉（Lucas Nogueira）在場上脫褲，意外搶走比賽焦點。
事發在第三節5分24秒，當時爵士前鋒菲佛斯（Derrick Favors）正要開始罰球，而諾奎拉卻突然脫下褲子，將球衣紮進褲子裡，雖然他有穿緊身長褲，但這樣的動作仍不太雅觀。此舉似乎讓菲佛斯分心了，罰球並未命中。
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