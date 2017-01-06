SBL》首度移師中原大學 下一季可望前進桃園巨蛋

SBL6日首度在大桃園地區進行例行賽，中原大學體育館外地主隊璞園球迷帶加油看板排隊，準備進場觀賽。（記者張嘉明攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕SBL首度於桃園舉行，今天將在中壢中原大學登場，三天票房全部售罄，受場地限制，最多容納1000人，桃園市體育局長夏金興表示，等桃園巨蛋9月整修完畢，爭取SBL下一季開幕戰跟冠軍戰來桃園舉辦。

桃園近年曾舉辦過全中運、全大運與聽障籃球賽，但SBL 14季以來卻不曾在桃園舉辦，本季因為冠名璞園籃球隊，桃園市長鄭文燦相挺體育賽事，一連兩週賽事都將在中原大學舉辦。

中原大學曾舉辦過排球企業聯賽挑戰賽，這次是首度承辦標準規格籃球賽事，上至籃框、下至地板，都符合國際賽事規定，籃框特地租借，地板則是從文化大學體育館運來，現場組裝。

現場5點開放進場，由於門票售罄，只開放200位學生憑學生證進場，今天下午天氣不佳，仍吸引球迷排隊。

SBL6日首度在大桃園地區進行例行賽，中原大學體育館外大批球迷排隊準備進場觀賽。（記者張嘉明攝）

SBL6日首度在大桃園地區進行例行賽，中原大學體育館外大批球迷排隊準備進場觀賽。（記者張嘉明攝）