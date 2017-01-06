NBA》杜蘭特轉戰勇士 奈許：跟LBJ一樣

杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕現為勇士球員發展顧問，退役球星奈許（Steve Nash）在接受外媒訪問時表示，杜蘭特（Kevin Durant）上季從雷霆轉戰勇士的舉動是可理解的，「這和詹姆斯（LeBron James）先前做的也沒什麼不同。」

杜蘭特從宣布投效勇士後風波不斷，更一度掀起當地球迷不滿，奈許表示，外人只看到杜蘭特加入最好的隊伍，「但另一方面，杜蘭特想挑戰自己，到一個新的環境，讓自己有不一樣的成長，哪怕這個過程不會太舒服。」

詹姆斯在2010年投身邁阿密熱火，與魏德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）共組三巨頭，奈許將詹姆斯的經驗和杜蘭特相比較，並接著補充，若是在過去詹姆斯2次自由球員遇到同樣的狀況，也會做出和杜蘭特一樣的選擇，「只是當時沒有剛好有3個明星球員的隊伍，不然詹姆斯也會去那樣的球隊。」

「我告訴他，如果他沒和勇士簽約，他會失去一個機會，而他掌握住並善用了自己選擇的權利。」奈許說道。

奈許。（資料照，法新社）