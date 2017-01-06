NBA》防守太好？雷納德連隊友的球都抄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天以127：99擊敗金塊，其中雷納德（Kawhi Leonard）攻下24分，表現不俗，且在第3節時一度抄走隊友加索（Pau Gasol）的球，還順利得分，讓眾人傻眼。

雷納德此役繳出24分6籃板5助攻，第3節馬刺進攻時，雷納德順手抄走隊友加索手上的球，還順利切到籃下放進2分。

影片一出引來網友的討論，有人笑說這就是防守太好，開始連自己隊友也要守，也有人問，「這樣算1抄截嗎？」

雷納德。（美聯社）