SBL Live》蔣淯安首節替補上陣 台啤10分領先金酒

2017/01/06 18:26

 

第1節

第2節

第3節

第4節

  總分

金酒

17

 

 

 

17

台啤

27

 

 

 

27

第一節

開節，周伯勳砍進外線帶動球隊氣勢，台啤打出一波7：0攻勢，金酒靠著吳建龍、簡偉儒接連得分，稍將比數拉近，但周伯勳、于煥亞輪流在外線開火，幫助球隊穩住領先。

呂奇旻防守時出手干擾菲爾普斯，吞下一次違反運動道德犯規，也讓金酒靠著罰球再拉近分數。首節倒數階段，先前因傷缺陣的蔣淯安替補上場，也是他本季首度出賽。第一節打完，台啤以27：17暫時領先。

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