SBL Live》蔣淯安首節替補上陣 台啤10分領先金酒

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 金酒 17 17 台啤 27 27

第一節

開節，周伯勳砍進外線帶動球隊氣勢，台啤打出一波7：0攻勢，金酒靠著吳建龍、簡偉儒接連得分，稍將比數拉近，但周伯勳、于煥亞輪流在外線開火，幫助球隊穩住領先。

呂奇旻防守時出手干擾菲爾普斯，吞下一次違反運動道德犯規，也讓金酒靠著罰球再拉近分數。首節倒數階段，先前因傷缺陣的蔣淯安替補上場，也是他本季首度出賽。第一節打完，台啤以27：17暫時領先。