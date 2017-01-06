NBA》3：1領先被逆轉 格林：到現在還是覺得噁心
2017/01/06 18:39
格林。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕上季總冠軍戰中，勇士在3：1領先的情況下，遭騎士逆轉翻盤，痛失冠軍，讓勇士眾將心中留下不小的陰影，格林（Draymond Green）日前上節目談到這段歷史時表示，這回憶仍讓他感到很噁心。
據《CBS Sports》報導，今年勇士多了杜蘭特（Kevin Durant）加入，外界也看好他們再度問鼎冠軍，不過格林日前上節目，談到去年小熊也是以3：1逆轉印地安人奪冠，同樣身為被逆轉的苦主，格林表示上季被逆轉在心裡仍有陰影，「想到3：1被逆轉這件事，還是讓我感到很噁心」。
騎士與勇士目前戰績仍分別位居東西部龍頭，外界也看好兩隊再度於總冠軍戰中碰頭，如果成真，也將是NBA史上首度連3年同樣的對戰組合。
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