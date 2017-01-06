桌球》福原愛不在世界排名內 國際桌總傳退役說

福原愛元旦和丈夫江宏傑舉辦婚宴。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕日本桌球女將福原愛元旦與台灣好手江宏傑完成大婚，幸福洋溢感染全場，不料日前她未出現在國際桌總（ITTF）的世界排名內，也再度掀起她是否因走入婚姻選擇退休的話題。

傑、愛2人在去年9月東京公開婚訊，今年元旦台北宴客，夫妻倆是否繼續職業桌球生涯，和婚姻同樣備受關注。江宏傑婚後投入歐洲聯賽打球，福原愛目前則專心當家庭主婦，婚禮期間江宏傑曾透露，未來的計畫將視自己的狀態而定，「我目前在歐洲聯賽打球，小愛總是在我身邊，等聯賽結束，我們可能有新的計畫。我的工作和聯賽將決定我會住哪，屆時我會再想想。」

自去年里約奧運結束，福原愛已4個月沒出現在國際賽事，1月3日發表的最新排名更沒有她的名字。國際桌總指出，多日缺乏訓練會很快影響運動員整體比賽的狀態，福原愛又缺席幾個月的訓練和比賽，今年世界錦標賽能否順利回歸都是問號，或者繼爆出結婚喜訊後，再投下退休的震撼彈，一舉一動都備受矚目。