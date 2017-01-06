中職》合約沒有新進度 中信兄弟盼春訓前簽回彭政閔和王勝偉

彭政閔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟與王勝偉的合約沒有新進展，領隊楊培宏強調，雙方差距不是很大，就等何時可以簽約。

楊培宏指出，已經與王勝偉的經紀人談過幾次，彼此的差距不是很大，還要再做協商，就等何時可以簽約。王勝偉於4日前往日本鳥取，展開為期8天的自主訓練，預計11日返台，隔天加入國家隊集訓。

至於彭政閔，目前人在美國自主訓練，預計15日返台，合約協商同樣沒有進度，楊培宏表示，希望近期內能有共識，最好能在春訓開訓前簽約。

王勝偉。（資料照，記者林正堃攝）