日職》「巨」投廖任磊搬進宿舍 鞋子放最高層
2017/01/06 19:05
201公分的廖任磊相當受注目，鞋子也「順手」放在鞋櫃最高層。（取自讀賣巨人官方臉書）
〔記者倪婉君／綜合報導〕201公分的「巨」投廖任磊今天和其他巨人新秀一起搬進宿舍，人高馬大的他進門脫完鞋，就順手將鞋子放進鞋櫃最高層，畫面相當有趣。
巨人不但重金迎來陽岱鋼，去年日職選秀會第7輪也選進23歲的廖任磊。巨人看好廖任磊的未來性，期待他能成為球隊未來的終結者，以背號97號先向二軍報到，今年年薪則為800萬日圓。
巨人官方臉書今天貼出廖任磊及其他新秀到宿舍的照片。除了廖任磊，還有6名支配下球員及8名育成球員等共15人，一起搬進位於川崎市多摩區的巨人宿舍。廖任磊簽的也是支配下球員合約。
值得一提的是，廖任磊將鞋子直接放在鞋櫃最高層的模樣，被鏡頭捕捉下來並放在官網上，顯見媒體對他高人一等的身材，也很感興趣。
15名巨人新秀今天到宿舍報到。（取自讀賣巨人官方臉書）
相關新聞
- 日職》陽岱鋼轉戰巨人 原東家火腿不要人只要錢
- 日職》中日龍王牌拚復活 來台找麻吉殷仔集訓
- 日職》巨人搶到陽岱鋼 日媒：火腿鎖定補償先發左投
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 日職》斎藤佑樹穿岱桑的「1」號 坦言壓力大
推薦新聞
-
SBL Live》蔣淯安復出首戰 台啤擊敗金酒2017/01/06 19:52
-
羽球》排名賽會內首輪 今昔青少年球王交手2017/01/06 19:51
-
NBA》防守太好？雷納德連隊友的球都抄（影音）2017/01/06 17:23
-
中職》富邦還沒談好的洋投 不是羅力2017/01/06 16:29
-
NBA》3人得分飆破20 馬刺大勝金塊2017/01/06 14:44