日職》「巨」投廖任磊搬進宿舍 鞋子放最高層

201公分的廖任磊相當受注目，鞋子也「順手」放在鞋櫃最高層。（取自讀賣巨人官方臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕201公分的「巨」投廖任磊今天和其他巨人新秀一起搬進宿舍，人高馬大的他進門脫完鞋，就順手將鞋子放進鞋櫃最高層，畫面相當有趣。

巨人不但重金迎來陽岱鋼，去年日職選秀會第7輪也選進23歲的廖任磊。巨人看好廖任磊的未來性，期待他能成為球隊未來的終結者，以背號97號先向二軍報到，今年年薪則為800萬日圓。

巨人官方臉書今天貼出廖任磊及其他新秀到宿舍的照片。除了廖任磊，還有6名支配下球員及8名育成球員等共15人，一起搬進位於川崎市多摩區的巨人宿舍。廖任磊簽的也是支配下球員合約。

值得一提的是，廖任磊將鞋子直接放在鞋櫃最高層的模樣，被鏡頭捕捉下來並放在官網上，顯見媒體對他高人一等的身材，也很感興趣。

15名巨人新秀今天到宿舍報到。（取自讀賣巨人官方臉書）