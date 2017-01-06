SBL Live》吳家駿單節7分 璞園上半場追平台銀

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 璞園 8 17 25 台銀 13 12 25

第二節

次節璞園施晉堯、吳家駿連2波得手，加上一罰進追平，台銀成力煥投進本場第一顆進球，個人連拿4分助隊再度領先，自此兩隊拉鋸，上半場打完，兩隊25：25戰成平手。

第一節

率先敲開大門的地主璞園，很快被台銀拉出7比0攻勢迎頭趕上，暫停後璞園追到1分落後，不過台銀連2波得手，璞園單節共吞下4犯，首節台銀暫以13：8領先。

在中原大學體育館璞園主場，球迷拿橘色加油棒大聲吶喊。（記者張嘉明攝）

在中原大學體育館璞園主場，球迷拿橘色加油棒大聲吶喊。（記者張嘉明攝）

中原大學體育館璞園主場。（記者張嘉明攝）