SBL Live》吳家駿單節7分 璞園上半場追平台銀
2017/01/06 21:00
|
|
第1節
|
第2節
|
第3節
|
第4節
|
總分
|
璞園
|
8
|
17
|25
|
台銀
|
13
|
12
|
25
第二節
次節璞園施晉堯、吳家駿連2波得手，加上一罰進追平，台銀成力煥投進本場第一顆進球，個人連拿4分助隊再度領先，自此兩隊拉鋸，上半場打完，兩隊25：25戰成平手。
第一節
率先敲開大門的地主璞園，很快被台銀拉出7比0攻勢迎頭趕上，暫停後璞園追到1分落後，不過台銀連2波得手，璞園單節共吞下4犯，首節台銀暫以13：8領先。
在中原大學體育館璞園主場，球迷拿橘色加油棒大聲吶喊。（記者張嘉明攝）
在中原大學體育館璞園主場，球迷拿橘色加油棒大聲吶喊。（記者張嘉明攝）
中原大學體育館璞園主場。（記者張嘉明攝）
相關新聞
推薦新聞
-
中職》有3隊在搶 增菘瑋決定不加盟統一獅2017/01/06 21:28
-
SBL》蔣淯安復出首秀 台啤三分比兩分準2017/01/06 20:41
-
NBA》幫助馬刺再拿一勝 帕克：很滿意自己的狀態2017/01/06 20:25
-
中職》合約沒有新進度 中信兄弟盼春訓前簽回彭政閔和王勝偉2017/01/06 18:44
-
NBA》3：1領先被逆轉 格林：到現在還是覺得噁心2017/01/06 18:39