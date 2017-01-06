羽球》排名賽會內首輪 今昔青少年球王交手

林祐賢。（羽球協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕106年第一次全國羽球排名賽甲組會內賽6日開打，前後期世界青少年球王合庫王子維、土銀李佳豪今天碰頭，年紀稍長4歲的王子維以21：14、19：21、21：5勝出，挺進八強。

兩人鏖戰三局，王子維強調，賽前的確有點擔心被衝擊的壓力，因為大家看到我都在談論這個話題，還好上了場就正常發揮，沒受到多大影響。

王子維也談到，其實三局的開局都很順，也都取得領先，但前兩局中段感覺有點恍神，讓對手逮到追分機會，尤其次局19：19平手之際，我受到樓上觀眾影響，才讓戰局延長下去，不過出手不夠果決，猶豫時反讓失誤變多，也是戰況僵持原因，這是未來必須改善之處。

前來挑戰排名賽衛冕的男、女單好手首輪兩樣情，林祐賢以21：10、21：10取勝亞柏呂家弘，輕鬆晉級勝部八強；唐琬貽則以26：24、11：21、10：21不敵自家隊友賴怡婷，提前掉落敗部。