NBA》幫助馬刺再拿一勝 帕克：很滿意自己的狀態
2017/01/06 20:25
帕克。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕馬刺今以127：99輕取金塊，此役馬刺不但防守做的到位，帕克（Tony Parker）、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、雷納德（Kawhi Leonard）3人各貢獻超過20分，輕鬆奪下1勝。
賽後，帕克在接受訪問時表示，他們在2017首戰就輸給老鷹，隨後總教頭帕波維奇（Gregg Popovich）便集合大家觀看賽後影片，當時他就知道麻煩大了。
「賽前我們觀看了比賽的錄影帶，我們已經很久沒這樣做了，」帕克說道，「他（帕波維奇）希望我們能夠更突出，而我們對戰暴龍與金塊時也達到他的要求。」
此役帕克繳出21分、9助攻，「我很滿意現在的狀態，」帕克表示，「我的節奏感很好，投籃狀況也不錯。」
接下來馬刺將於1月8日早上9：30，在主場迎戰黃蜂。
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