網球》穆古魯莎因傷退賽 柯內特2年後再闖大賽級決賽
2017/01/06 20:52
穆古魯莎因傷退賽。（路透）
〔體育中心／綜合報導〕世界排名第7的西班牙好手穆古魯莎（Garbine Muguruza）昨直落二淘汰老將庫茲涅索娃（Svetlana Kuznetsova）挺進四強，距離決賽只差一步，卻因右大腿傷勢退賽。
四強戰穆古魯莎對上法國柯內特（Alize Cornet），首盤一路苦戰，1：4落後因右大腿傷勢退賽，無法延續前三輪的勝利。
法國女將柯內特。（路透）
柯內特自2014年杜拜站後，首次打入WTA頂級大賽（Premier）決賽，雖然因為對手傷退，柯內特說，這也是比賽的一部分，自己也因此獲得更多休息時間，她將在決賽和普莉絲可娃（Karolina Pliskova）、絲維托麗娜（Elina Svitolina）之戰的贏家爭冠。
雙打部分，稍早謝淑薇和德國搭檔席格蒙德（L. Siegemund）遭到直落二輸球，四強止步，她在賽後於臉書上指出，由於第一天纏腳時用了超黏噴霧，導致小腿皮膚整個黏在膠帶上，「原本想要好好調整備戰澳網，這下好了，皮在這奇怪的位置上掉了。」接下來要休兵幾天，也不能練習了，不過腳踝包得很扎實，這個星期奔波無虞。
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