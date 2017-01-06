SBL》蔣淯安復出首秀 台啤三分比兩分準

台啤蔣淯安傷後復出首戰。（記者張嘉明攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕SBL本週移師中原大學舉行，第一場由衛冕軍台啤迎戰金酒，台啤取得全場領先，終場以83：75贏球。

台啤首節團體攻進5個三分球，周伯勳、于煥亞各贊助兩記，首節直到剩1分鐘29秒，當家控衛蔣淯安替補上陣，這是他今年球季首秀，他熱身賽左腳踝扭傷，造成韌帶撕裂傷，經過兩個半月休養，今天復出，出賽24分鐘，全場攻下5分。

台啤于煥亞。（記者張嘉明攝）

衛冕軍台啤維持雙位數領先，最後收下勝利，三分球命中率53％，兩分球則是52％。

金酒教練楊哲宜表示，球隊表現不夠穩定，追分階段進攻往往不夠連貫，「我們就是少一個Key Man。」

台啤教練閻家驊表示，球隊戰術執行面都很不錯，實力上也比較容易從金酒手上取勝。