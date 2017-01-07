NBA》金塊繼續連敗 馬龍:我為我的言論向球員道歉

金塊總教頭 馬龍。（翻攝自BSN Denver）

〔體育中心／綜合報導〕本週金塊吞下3連敗，下一場將對戰強敵雷霆，戰績排名不但沒有起色，總教頭馬龍（Michael Malone）受訪時表示，「他認為球隊會輸球，是因為球隊老將沒有在適時發揮領導的能力。」而加林納里（Danilo Gallinari）在更衣室聽到馬龍的評論時便表達了不滿。

在對戰馬刺的比賽前，馬龍接受訪問中便表示，他必須向自己的球員道歉，「任何發生在更衣室內的事情都必須在更衣室內解決。我並沒有意識到這件事。如果我和球隊中的領導球員有溝通不良的地方，我會邀請他們和我單獨溝通，並排除我們之間的問題。」

「我期望他們能站在適當的位子上。而我身為總教練，也必須做到這一點，但我並沒有。」馬龍也提到，他會出於此言，是認為球隊中仍有許多年輕的球員，而球隊的老將領導能力十分出色，「我想確保年輕球員是在積極、正確的方向下前進，」馬龍說，「顯然，在最後一場比賽，我很沮喪，但這不應該在賽後接受媒體採訪時說出來。我認為球隊的更衣室仍非常團結，我希望我們能在比賽中打得更專注。」