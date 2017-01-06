NBA最狂球員 這10位精采表現讓鄉民「高潮」

「忍者龜」魏斯布魯克的精采表現，在鄉民間的討論聲浪頗高。（資料照，法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕《網路溫度計》使用「KEYPO大數據關鍵引擎」整理出最受鄉民熱議的NBA「本季最狂球員」，榮登冠軍的非「忍者龜」魏斯布魯克（Russell Westbrook）莫屬，雖然好搭檔離他而去，但整體表卻完全升到另一個境界，創下本季平均得分30.9、10.4的平均籃板、10.5的平均助攻，讓人光看就可以興奮的表現，真是當之為餽；接下來是「卡哇伊」雷納德（Kawhi Leonard），在1/4前以場均得分24分、5.9籃板、3.1助攻的表現拿下第二名。

「卡哇伊」雷納德在以場均得分24分、5.9籃板、3.1助攻的表現拿下第二名。（法新社）

「閃電俠」魏德，平均得分為18.8拿下第三名。（資料照，法新社）

第三名則是「閃電俠」魏德（Dwyane Wade），平均得分為18.8；第四名「大鬍子」哈登（James Harden），本季場均近12次助攻，暫居本季的NBA助攻王；第五名「一眉道人」戴維斯（Anthony Davis），以場均29分、11籃板、2.6阻攻的成績躍升頂級球星TOP 10。

第六名則為「愛神」洛夫（Kevin Love），場均21.7、10.8籃板；接下來德羅森（DeMar Derozan）以場均27、5籃板、4助攻拿下第七名；恩比德（Joel Embiid）以場均19分、7籃板、2.5火鍋拿下第八名；「白邊」懷賽德（Hassan Whiteside）以場均17分、14籃板、2火鍋拿下第九名；最後則是以場均22分拿下第十名的喬治（Paul George）。

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