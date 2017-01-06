日職》超過10年的長壽洋將 台灣人就占4個

郭泰源。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕羅德昨宣布與38歲老將史丹里奇（Jason Standridge）續約，而這也是他在日職打拚的第10個年頭，日媒整理出在日職打球10年以上的外籍球員名單，其中有4名台灣人，分別是郭源治、郭泰源、許銘傑及莊勝雄。

根據日媒《Baseball King》報導，在日職待了超過10年的球員包括史丹里奇在內共有13人，台灣球員占了4人，其中郭源治在日職待了16年，許銘傑14年，郭泰源也有13年，莊勝雄則是11年的資歷。

郭源治16年的球員生涯都在中日龍，但他在1989年時入籍日本，後來並不占外籍球員名額，他曾經拿下救援王及年度MVP，表現相當亮眼。而有「東方特快車」名號的郭泰源則是西武王朝時的強投，曾獲年度MVP殊榮，13年的球員生涯期間累積117勝，寫下外籍投手最多勝紀錄。

陽岱鋼雖然也在日職待了10年，不過因為他是在高中時透過選秀會加入，不能算是外籍球員。

郭源治。（資料照，記者廖耀東攝）

許銘傑。（資料照，記者黃志源攝）

莊勝雄。（資料照，記者林正堃攝）