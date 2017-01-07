籃網4連敗林書豪因傷再缺陣 今日賽事預告與轉播
2017/01/07 07:00
早安，自由體育為讀者獻上精彩賽事。林書豪因傷缺陣4場比賽，籃網不但全數吞敗，官網更宣布林書豪將繼續缺席接下來的比賽，籃網今日背靠背迎戰強權騎士，球隊戰績恐怕雪上加霜。
勇士5連勝，上役對戰拓荒者柯瑞與杜蘭特兩人合力攻下65分驚人成績，今日11：30對上灰熊會有什麼表現，敬請期待。
SBL首度移師中原大學，3天票房不但全數銷售一空，比賽尚未更有大批球迷排隊進場。至今排名吊車尾的金酒，昨日對戰台啤狀況不佳，比分從開節就一路落後至結束，今日下午對戰排名第3的裕隆，必須力圖振作。
目前世界排名第8的羽單好手周天成，將替蒲種聯軍羽球俱樂部迎戰曾摘下冠軍的麻波羽球俱樂部，此役會有什麼表現，千萬不要錯過。
NBA：
08：30 騎士 vs.籃網 （緯來體育）
11：30 灰熊 vs.勇士（FOX體育二台）
SBL：
15：00 金酒 vs.裕隆 （緯來體育）、（愛爾達育樂）、（愛爾達足球）
17：00 台銀 vs.達欣（緯來體育）、（愛爾達育樂）、（愛爾達足球）
19：00 富邦 vs.璞園（緯來體育）、（愛爾達育樂）、（愛爾達足球）
馬來西亞羽球紫色聯賽：
16：00 蒲種聯軍羽球俱樂部 vs.麻波市羽球俱樂部（愛爾達體育）
20：30 八打靈羽球俱樂部 vs.安邦在也羽球俱樂部（愛爾達體育）
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