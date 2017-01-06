中職》有3隊在搶 增菘瑋決定不加盟統一獅

增菘瑋不加盟獅隊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅隊今（6日）晚收到經紀公司回覆，增菘瑋確定不加盟獅隊、將加入其他球隊。獅隊領隊蘇泰安大方予以祝福，表示獅隊是真心誠意邀請，也祝福增菘瑋的職棒發展順利。

32歲的增菘瑋在前年底遭到兄弟釋出，去年底參加首次中職戰力外測試會飆出144公里球速，也吸引球團注意。獅隊態度最積極，在測試會結束後沒多久就提出合約，但富邦、桃猿也都有開價，形成3隊搶人的局面。

獅隊將在8日開訓，原本球團期待增菘瑋能夠參加，因此希望經紀公司最遲今天要提出回覆。蘇泰安表示今晚已收到經紀公司的回覆，得知增菘瑋在經過長考後，最終仍決定加入其他球隊。

由於獅隊在第一時間就提出合約，經紀公司對此也相當感謝，而蘇泰安則大方祝福增菘瑋的職棒發展順利、成功。蘇泰安說，獅隊是真心誠意的邀請，但每個人都有自己的選擇。