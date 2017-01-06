日職》開訓積極備戰 大谷翔平2017年的代表字是...

大谷翔平。（資料照，取自Full-Count）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天前往火腿二軍球場開訓，積極為經典賽及新球季備戰，希望率領日本隊拿下好成績也幫助火腿完成二連霸，而應媒體要求，他也寫下2017年的代表字「無」。

大谷翔平上個球季拿下10勝，飆出165公里破紀錄球速，打擊也敲出22發全壘打，投打都有亮眼表現。為延續上季好手感，大谷表示他在新年期間仍積極與隊友一起進行訓練，沒特別去新春參拜。

應媒體要求，大谷寫下他的2017年代表字「無」，「雖然有慾望是好事，但在球季期間，無謂的慾望是不需要的，只要努力去完成每一場比賽就好。」大谷也表示，現階段的目標是在經典賽打出好成績，開季後，則要幫助火腿完成二連霸。

大谷翔平積極備戰。（取自日本雅虎）