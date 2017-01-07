MLB》曾對決過建仔 前新人王小聯盟約返白襪
2017/01/07 07:01
索托。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕度過了不算順遂的一年球季，曾經的新人王捕手索托（Geovany Soto）和白襪簽下小聯盟約，在2015年後再度重返芝加哥。
索托將在本月滿34歲，去年5月右膝半月板的問題困擾著他，休了好一陣子，8月又因左膝回到傷兵名單，在天使一年球季僅出賽26場，留下0.269/0.321/0.487打擊三圍和4支全壘打。
索托生涯前期有7年都在小熊，2008年還獲得國聯新人王，12年大聯盟球季後來在小熊、遊騎兵、運動家、白襪和天使流浪，生涯成績打擊率2成46、105轟和352分打點。今年是他繼2015年後回鍋白襪，由於球隊有意繼續培養菜鳥捕手納瓦耶茲（Omar Narvaez），索托有可能多以3號捕手的身分加強板凳深度。
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