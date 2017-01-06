SBL》璞園桃園主場秀綻放 中止對台銀連敗
2017/01/06 23:11
璞園戴維斯（左）突破台銀奈維爾（右）的防守。（記者張嘉明攝）
〔記者卓佳萍／桃園報導〕璞園今天晚上於桃園主場綻放，儘管得分不高，「新台灣人」戴維斯、吳家駿各有20分、13分進帳，幫助璞園在主場終止對戰台銀二連敗。
兩隊此役命中率都不理想，上半場各僅25分，璞園下半場罰球與兩分球命中率提升，利用快攻壓過對手，台銀教練許智超表示，球隊失誤太多，加上很多次多打少機會沒把握，外援方面，這次奈維爾讓戴維斯佔上風，奈維爾14分、13籃板。
璞園吳家駿。（記者張嘉明攝）
璞園全場罰球達九成，戴維斯表示，這是本場勝負關鍵之一，這場比賽對他們球隊很重要，穩住排名位置，目前璞園第五，台銀第六。
過去璞園總是一、兩分不敵對手，麥班達表示，這場球若是一個月前，球隊一定會輸，但是經過這一季的四連敗、三連敗低潮，這些痛苦的日子幫助我們成長。
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