日職》阪神缺四棒主砲 考慮網羅李大浩
2017/01/07 07:54
李大浩。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕阪神虎季後補強不手軟，除了高薪挖角外野手糸井嘉男外，現目標更鎖定在韓籍砲手李大浩，並以「一壘、四番」作調查。
韓籍重砲李大浩去年初和西雅圖水手簽下一年約，一圓旅美夢，約滿後水手無意和他續約，包含韓職老東家樂天巨人、日職球隊都對他有興趣。
日媒《體育報知》報導，阪神隊的一壘手位置仍是空缺，目前正考慮是否續留洋砲戈梅茲（Mauro Gomez）、還是要找李大浩。由於李大浩在日職4年累積98轟、348分打點，平均打擊率2成93，是名在日職有實績的選手，也讓阪神虎隊審慎考慮是否網羅李大浩；而阪神老將福留孝介則可能會轉往外野守備。
而日媒《THE PAGE》引述消息來源透露，戈梅茲有可能會轉戰韓職三星獅。戈梅茲在日職三年累積65轟、平均打擊率2成70，去年則繳出22轟、2成55打擊率。
李大浩。（資料照，記者林正堃攝）
相關新聞
- 日職》開訓積極備戰 大谷翔平2017年的代表字是...
- 日職》超過10年的長壽洋將 台灣人就占4個
- 日職》「巨」投廖任磊搬進宿舍 鞋子放最高層
- 日職》中日龍王牌拚復活 來台找麻吉殷仔集訓
- 日職》陽岱鋼轉戰巨人 原東家火腿不要人只要錢
推薦新聞
-
經典賽》紅雀放人只等南韓徵召 吳昇桓準備好了2017/01/07 08:03
-
日職》阪神缺四棒主砲 考慮網羅李大浩2017/01/07 07:54
-
MLB》曾對決過建仔 前新人王小聯盟約返白襪2017/01/07 07:01
-
客場只拿過1勝 爐主籃網等傷「豪」2017/01/07 06:00
-
小薇惜敗老搭檔 小威曬婚戒2017/01/07 06:00