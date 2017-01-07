日職》阪神缺四棒主砲 考慮網羅李大浩

李大浩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎季後補強不手軟，除了高薪挖角外野手糸井嘉男外，現目標更鎖定在韓籍砲手李大浩，並以「一壘、四番」作調查。

韓籍重砲李大浩去年初和西雅圖水手簽下一年約，一圓旅美夢，約滿後水手無意和他續約，包含韓職老東家樂天巨人、日職球隊都對他有興趣。

日媒《體育報知》報導，阪神隊的一壘手位置仍是空缺，目前正考慮是否續留洋砲戈梅茲（Mauro Gomez）、還是要找李大浩。由於李大浩在日職4年累積98轟、348分打點，平均打擊率2成93，是名在日職有實績的選手，也讓阪神虎隊審慎考慮是否網羅李大浩；而阪神老將福留孝介則可能會轉往外野守備。

而日媒《THE PAGE》引述消息來源透露，戈梅茲有可能會轉戰韓職三星獅。戈梅茲在日職三年累積65轟、平均打擊率2成70，去年則繳出22轟、2成55打擊率。

李大浩。（資料照，記者林正堃攝）