經典賽》紅雀放人只等南韓徵召 吳昇桓準備好了

吳昇桓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓本屆經典賽投手群戰力告急，總教練金寅植有意徵召因涉賭未能參賽的旅美終結者吳昇桓，而吳所屬的紅雀日前表態願意放行，只要南韓隊最後決定讓吳昇桓「復活」，他就能再度披上國家隊戰袍。

2017年世界棒球經典賽即將在3月開打，許多球員紛紛表態出征，紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）和強投馬丁尼茲（Carlos Martinez）分別接受波多黎各和多明尼加的徵召，而昨天卡本特（Matt Carpenter）、雷耶斯（Alex Reyes）也決定要打經典賽，紅雀有4名主力球員將要為國出征。

與台灣隊同組的南韓隊也面臨徵召不順的情形，傷兵、酒駕樣樣來，旅外球員除了姜正浩被除名外，秋信守和金賢洙所屬的大聯盟球團都傾向不放人，南韓隊總教練金寅植則考慮要徵召紅雀終結者吳昇桓，他去年因海外賭博事件被南韓排除在國家隊名單之外，金認為吳昇桓是球隊不可或缺的戰力，他們將在11日召開會議，決定是否要讓吳昇桓打經典賽。

紅雀方面，根據聖路易郵報報導，球團願意放行，只等南韓隊來函告知。對於自己能否征戰經典賽，吳昇桓表示，「這不是我能決定的，他能做的就是做好打經典賽的準備。」