NBA》被Kobe稱讚「紅曼巴」 馬刺長人射手波納退休
2017/01/07 08:20
波納。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕被稱為「紅曼巴」的聖安東尼奧馬刺隊的波納（Matt Bonner），他今天在自己的推特上放上影片，宣布退休，結束他在12個球季的NBA生涯。
波納生涯待過暴龍、馬刺，其中他在馬刺待了10個球季。值得注意的是，波納12個球季累積3768次投籃中，有1923次是三分外線出手，命中737顆三分球，他的生涯三分球平均命中率高達4成14。波納退休後將加入馬刺隊電視的播報團隊。
波納職業生涯初曾頂著一頭紅髮，一直被冠以「紅火箭（Red Rocket）」的綽號，已退休的湖人球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）曾稱讚波納是「紅曼巴」。
I made a video. pic.twitter.com/NQSvvCnhD5— Matt Bonner （@MattBonner_SAS） 2017年1月6日
波納。（資料照，法新社）
波納。（資料照，法新社）
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