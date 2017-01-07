網球》費爸復出無用 瑞士隊無緣霍普曼決賽

〔體育中心／綜合報導〕昨日霍普曼盃賽程中，法國隊加斯奎特（Richard Gasquet）、米拉丹諾薇琪（Kristina Mladenovic）以2：1打敗瑞士隊費德爾（Roger Federer）、班西琪（Belinda Bencic），將在決賽對上美國隊索克（Jack Sock）、范德薇格（Coco Vandeweghe）。

費德爾以6：1、6：4直落二擊敗加斯奎特，但搭檔班西琪並未如此順利，與米拉丹諾薇琪三盤激戰後未能保下女單分數，以6：4、2：6、6：3落敗。混雙比賽中法國隊把握機會以4：2、4：2打敗瑞士隊，晉級決賽。

因膝傷休養半年的費德爾，賽後表示對這次復出的表現相當滿意，在三場單打比賽中只輸掉與德國「費爸殺手」茲維列夫（Alexander Zverev）的比賽。

瑞士隊費德爾、班西琪。（歐新社）

法國隊加斯奎特、米拉丹諾薇琪取得決賽門票。（歐新社）