NBA》朕再說最後一遍！詹皇：球隊急需替補控衛

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕衛冕軍騎士昨天與老鷹交易換來35歲射手柯佛（Kyle Korver），三分火力更具威脅，騎士一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對此表達肯定，但他再度重申，球隊目前缺少的是一名稱職的替補控球後衛。

騎士替補控衛戰力薄弱，戴拉夫多瓦（Matt Dellavedova）轉戰公鹿，老將威廉斯（Mo Williams）則高掛球鞋，只剩下2名小將，費爾德（Kay Felder）和麥格雷（Jordan McRae），他們無法分擔主控厄文（Kyrie Irving）的重擔，詹姆斯日前就曾表示，希望球隊能補進替補控球後衛，但騎士昨天與老鷹達成交易，獲得射手柯佛。

「他的到來對球隊一定有益處。」詹姆斯說，柯佛是一名非常厲害的神射手，很高興能擁有他，「我們會多傳球給他投的。」但詹皇再次強調，球隊仍需盡快找到一名替補控衛，「這是我最後一次說這件事。」

根據《ESPN》記者Marc Stein透露，J.傑克、查莫斯（Mario Chalmers）、科爾（Norris Cole）都有與詹姆斯通過電話，這3人都有機會能加盟騎士。