MLB》賽揚老蝴蝶的球多難接？ 這視角讓你知（影音）
2017/01/07 09:05
（影片從4：00看起）
〔體育中心／綜合報導〕蝴蝶球是棒球投手的一種特殊球路，飄忽不定，常讓捕手不好接捕，而曾拿過賽揚獎的老將迪基（R.A. Dickey）便是大聯盟中少數的蝴蝶球投手。
日前有一段迪基的投球影片，其視角是在捕手後方，迪基在牛棚區練投，他暖身完後，開始投蝴蝶球，小白球飄忽不定、快到捕手前才開始變化。這段影片吸引許多網友，一名網友就說，「看起來很好接捕，實際上完全不是這回事」。
曾拿過賽揚獎、高齡42歲的迪基（R.A. Dickey），本季轉戰亞特蘭大勇士隊，去年他在藍鳥隊繳出10勝15敗，防禦率4.46。
值得注意的是，迪基去年在藍鳥這座室內球場的戰績為3勝8敗、防禦率高達5.28，而在客場戰績為7勝7敗，防禦率3.56。迪基本季轉戰室外球場，有望再展「蝴蝶球」威風。
迪基。（資料照，法新社）
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