MLB》金鶯簽來取代殷仔 賈拉多被交易至水手

賈拉多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊去年季前以2年2200萬美元（約7.1億台幣）簽下先發投手賈拉多（Yovani Gallardo），盼能頂替台灣左投陳偉殷，但表現不如預期，今天被球團交易至水手，金鶯則獲得外野手史密斯（Seth Smith）。

30歲的賈拉多，9年生涯有8年效力於釀酒人隊，曾經繳出連5年雙位數勝投的成績，2015年轉戰遊騎兵戰袍，拿下13勝11敗、防禦率3.42的成績，去年則加盟金鶯，原本有望拿到3年3500萬美元的合約，但因體檢有問題，只拿到2年2200萬美元。

金鶯原本希望賈拉多能補上陳偉殷離去的空缺，但事與願違，他去年僅繳出6勝8敗、防禦率5.42的成績。

「去年是很艱難的一年。」賈拉多說，去年春訓起步太晚，導致開季無法進入狀況，又因右肱二頭肌肌腱炎進入傷兵名單，這一季的表現令他相當失望，新賽季轉戰水手，他將做足一切準備，期待表現能夠反彈回升。