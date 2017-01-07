日職》中日新洋投 是七龍珠大粉絲

阿勞霍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍季後補強洋投，網羅火球投手朗登（Jorge Rondon）、前費城人隊投手阿勞霍（Elvis Araujo）。而阿勞霍本身為七龍珠大粉絲。

阿勞霍這近2年在費城人專職後援，防禦率5.06，上季K/9值達9.5相當不錯，但每9局保送率也高達5.6，控球狀況並不穩；而具有3年大聯盟資歷的朗登，最快球速可達160公里，3年生涯戰績0勝1敗，19局被敲37支安打，有13次三振、11次保送，防禦率13.26。

《Sponichi Annex》報導，身高有200公分的左投阿勞霍，是漫畫七龍珠的大粉絲，他今天表示希望能與作者鳥山明見面。

中日龍是以1年8000萬日圓簽下阿勞霍，而朗登則是接受5000萬日圓的合約，兩人都另有激勵獎金。

七龍珠。（資料照，法新社）

朗登。（資料照，法新社）