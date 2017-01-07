MLB》曾用美技守備護建仔 戴森改披水手球衣

〔體育中心／綜合報導〕水手今天進行2筆交易，先是把外野手史密斯（Seth Smith）送往金鶯，換來先發投手賈拉多（Yovani Gallardo），然後將先發投手卡恩斯（Nathan Karns）交易至皇家，獲得快腿外野手戴森（Jarrod Dyson）。

戴森生涯從皇家起步，他擁有優異的守備和盜壘能力，7年共累積176盜，連續5年單季盜壘成功多達25次以上，去年的打擊三圍.278/.340/.388和OPS（整體攻擊指數）都是生涯新高。

他也是台灣投手王建民的前隊友，去年6月20日面對老虎，曾用美技守備接殺一記中右外野深遠飛球，幫助建仔拿下第4勝。

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