網球》布里斯本網賽 納達爾八強止步

納達爾。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第九的西班牙好手「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在布里斯本網賽遭加拿大巨砲羅尼奇（Milos Raonic）拍落，止步八強。

衛冕冠軍羅尼奇先輸掉首盤，接著逆轉連拿2盤，以4：6、6：3、6：4扳倒納達爾，讓在場幾乎一面倒力挺「蠻牛」納達爾的觀眾大失所望。羅尼奇共發出了23記愛司球及50個致勝球，強力的回發球也使納達爾招架不住。羅尼奇下場將迎戰保加利亞第7種子狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。

四強另一邊由亞洲網球一哥錦織圭（Kei Nishikori）對上賽會第二種子瓦林卡（Stan Wawrinka），比賽將在今天進行。

羅尼奇晉級四強。（路透社）