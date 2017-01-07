NBA》巫術「加速傳球」！沃爾18助攻戲耍灰狼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今在主場迎戰灰狼，先發五人得分都達雙位數，其中主控沃爾（John Wall）攻下18分並傳出本季新高的18次助攻，率隊以112：105擊敗灰狼。

沃爾在第二節大秀一記傳球美技，沃爾切入時吸引到對手的注意力，他馬上傳給籃下的「波蘭大槌」葛托特（Marcin Gortat）雙手灌籃得分，傳球速度讓防守者防不甚防。

畢爾（Bradley Beal）全場飆進5記三分彈，灌進巫師全隊最高的22分，而葛托特繳出19分、10籃板的雙十數據，外帶3阻攻，灰狼方面以威金斯（Andrew Wiggins）的41分最佳，而湯斯（Karl-Anthony Towns）則有18分、10籃板、5助攻的成績。