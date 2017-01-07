MLB》「怪力男」哈波自主訓練 硬舉505磅（影音）
2017/01/07 11:28
〔體育中心／綜合報導〕國民隊強打外野手哈波（Bryce Harper）是出名的「怪力男」，他季後自主訓練，還硬舉505磅（約229.5公斤）。
哈波季後進行自主訓練，他今在社群媒體上Instagram上PO影片，可見他在健身房中硬舉505磅（約229.5公斤），使出全身力氣完成3次。
哈波曾在2015年球季繳出42轟、124分打點、3成30打擊率，但去年表現下滑，整季24轟、108分打點、2成43的打擊率，比起前一年有段落差。
哈波。（資料照，法新社）
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