網球》喬科維奇、穆雷狹路相逢 卡達公開賽爭冠
2017/01/07 13:03
喬科維奇一掃去年陰霾。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕卡達公開賽衛冕冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）在準決賽中驚險的打敗西班牙維達斯科（Fernando Verdasco），將在決賽對戰世界第一穆雷（Andy Murray）。
喬科維奇與維達斯科激戰三盤，輸掉首盤後，第二盤搶七在兩度落後中躲過了五個賽末點，最後以4：6、7：6（7）、6：3拿下。球王莫瑞在準決賽中6：3、6：4直落二擊敗賽會第三種子柏迪奇（Tomas Berdych），發出了10記愛司球及22致勝球，拿下自去年9月以來的第28連勝。
莫瑞表示，決賽將是「令人期待的大戰」，也能為澳網做好暖身。
球王穆雷。（歐新社）
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