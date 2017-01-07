網球》喬科維奇、穆雷狹路相逢 卡達公開賽爭冠

喬科維奇一掃去年陰霾。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕卡達公開賽衛冕冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）在準決賽中驚險的打敗西班牙維達斯科（Fernando Verdasco），將在決賽對戰世界第一穆雷（Andy Murray）。

喬科維奇與維達斯科激戰三盤，輸掉首盤後，第二盤搶七在兩度落後中躲過了五個賽末點，最後以4：6、7：6（7）、6：3拿下。球王莫瑞在準決賽中6：3、6：4直落二擊敗賽會第三種子柏迪奇（Tomas Berdych），發出了10記愛司球及22致勝球，拿下自去年9月以來的第28連勝。

莫瑞表示，決賽將是「令人期待的大戰」，也能為澳網做好暖身。

球王穆雷。（歐新社）