NBA》林書豪持續缺陣 籃網不敵騎士吞5連敗
2017/01/07 12:06
「詹皇」詹姆斯（左）、以及厄文（右）。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕籃網隊今天在主場迎戰騎士隊，林書豪因傷持續缺陣，籃網雖然曾落後20分以上，但在末節一度追至個位數差距，騎士最後關頭穩住，全場靠著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、以及厄文（Kyrie Irving）合拿68分，最後以116：108擊敗籃網。
上半場打完騎士以50：39領先，第三節更擴大領先至22分，但接著籃網開始反攻，末節一度追至106：113，但騎士最後仍穩住戰局，籃網反攻未果吞下5連敗。
騎士隊以詹姆斯36分、9籃板、6助攻、2抄截最佳，厄文32分、4助攻，洛夫（Kevin Love）17分、13籃板，T.湯普森（Tristan Thompson）10分、9籃板。
籃網隊則以波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）23分最高，菜鳥後衛雷佛特（Caris LeVert）19分、5助攻，羅培茲（Brook Lopez）17分，布克（Trevor Booker）13分、12籃板，懷特海德（Isaiah Whitehead）10分、10籃板。
波丹諾維奇。（法新社）
林書豪。（歐新社）
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