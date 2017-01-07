MLB》遊騎兵不留達比修？美記者：可以考慮去搶大谷
2017/01/07 13:22
達比修有。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵日前表態有意留下日籍強投達比修有，願意用重金提前續約，展現誠意。不過《達拉斯晨報》記者葛蘭特（Evan Grant）指出，遊騎兵今年季後可能不會留下達比修有，而遊騎兵可以考慮花大錢出手搶日本火腿「二刀流」王牌大谷翔平。
葛蘭特昨天在美媒《SportsDay》回應球迷問題，其中有一題是問及遊騎兵是否會讓達比修投入自由市場，還是會用什麼方式將他留下？
「達比修若投入自由市場，身價至少值5年約，年薪達3000萬美元。」葛蘭特去年曾說遊騎兵有意用重金提前續約，推估合約金額為6年2億美元（約新台幣64億元），但此次回應卻推翻以往見解，他認為遊騎兵不會砸大錢留人，用大約綁住30歲的投手，倒不如加入爭奪年輕投手大谷翔平的行列。
葛蘭特說，達比修有新賽季若健康出賽，有機會能衝擊美聯賽揚獎，如果他最後無法留在遊騎兵，他在自由市場也會成為搶手貨，「據我所知，遊騎兵現在不會願意砸1.5億元簽下任何球員。」
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