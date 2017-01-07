中職》延續職棒生涯 林英傑加盟桃猿
2017/01/07 12:42
林英傑（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟考量未來性和年紀，去年季後釋出老將林英傑，黃仕豪、許銘傑、陳智弘則轉任教練，而林英傑仍想要重返職棒，今傳出好消息，他將加盟Lamigo桃猿隊，這也是他效力的第6支台灣職棒球隊。
林英傑職棒生涯自台灣大聯盟起步，隨後轉戰中職打了10個球季，效力誠泰曾兩年奪下三振王，並獲到日職樂天球團青睞。回國後效力興農、義大，2014年底遭義大釋出後，2015年季前轉投兄弟，去年球季一軍僅出賽7局、防禦率10.29。
相關新聞
- 中職》有3隊在搶 增菘瑋決定不加盟統一獅
- 中職》合約沒有新進度 中信兄弟盼春訓前簽回彭政閔和王勝偉
- 中職》富邦還沒談好的洋投 不是羅力
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 中職》一例一休後遺症？目前僅獅隊確定不漲門票
推薦新聞
-
MLB》「包爺」為何沒人要？ 美媒認為個性是主因2017/01/07 13:57
-
網球》前後任球王對決 喬帥、穆雷卡達男網爭冠2017/01/07 13:15
-
NBA》林書豪持續缺陣 籃網不敵騎士吞5連敗2017/01/07 12:06
-
MLB》「怪力男」哈波自主訓練 硬舉505磅（影音）2017/01/07 11:28
-
MLB》曾用美技守備護建仔 戴森改披水手球衣2017/01/07 10:23