中職》延續職棒生涯 林英傑加盟桃猿

林英傑（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟考量未來性和年紀，去年季後釋出老將林英傑，黃仕豪、許銘傑、陳智弘則轉任教練，而林英傑仍想要重返職棒，今傳出好消息，他將加盟Lamigo桃猿隊，這也是他效力的第6支台灣職棒球隊。

林英傑職棒生涯自台灣大聯盟起步，隨後轉戰中職打了10個球季，效力誠泰曾兩年奪下三振王，並獲到日職樂天球團青睞。回國後效力興農、義大，2014年底遭義大釋出後，2015年季前轉投兄弟，去年球季一軍僅出賽7局、防禦率10.29。