中職》感謝桃猿給機會 林英傑：簽約後就去報到
2017/01/07 12:56
林英傑。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕Lamigo桃猿決定網羅前中信兄弟左投林英傑，補強投手戰力，林英傑感謝Lamigo願意給他延續職業生涯的機會，只要完成簽約就去報到。
林英傑指出，Lamigo這週與他聯絡，合約談得差不多了，細節由球團公佈，「我知道他們下禮拜開訓，現在就等球團通知，只要完成簽約，就會去屏東報到。」他說。
林英傑表示，選手要的只是一個機會，感謝Lamigo願意給這個機會，「我還可以投，從球季結束以後一直在自主訓練，馬上可以銜接春訓。」他說。
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