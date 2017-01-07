網球》前後任球王對決 喬帥、穆雷卡達男網爭冠

喬科維奇（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕卡達男網賽上演「巔峰對決」！前、後任世界球王在決賽狹路相逢，亦敵亦友的喬科維奇（Novak Djokovic）、穆雷（Andy Murray），此役面子與裡子都不能輸，也被視為澳網大滿貫的冠軍前哨戰。

當今世界第一的穆雷，無愧為「英國希望」，準決賽以6：3、6：4擊敗捷克第3種子名將伯帝奇（Tomas Berdych）；至於志在衛冕的前球王喬帥，則在3盤苦戰搶救回5個賽末點，終挾4：6、7：6（9：7）、6：3逆轉勝西班牙老將沃達斯科（Fernando Verdasco），全球排行頂尖的前兩大高手會師決賽，這也是當代雙雄生涯第36次交手。

翻開對戰紀錄，雖然喬帥暫以24勝11負領先，不過穆雷上季強勢崛起，不但搶走了球王頭銜，更在倫敦年終總決賽贏了塞爾維亞勁敵，如今時隔1個半月，兩人恩怨情仇正好在場上結清。全力捍衛球王寶座的穆雷說：「對上喬科維奇總是讓人期待，希望我們再度拚出一場好的比賽。」至於今年5月將滿30歲的喬帥則笑著回應，有信心一路打到40歲，當然也非常想贏了好友穆雷，「這無疑是最佳對戰組合，我們打起來很精彩，也是對體能與意志力的嚴苛考驗。」

穆雷（路透）