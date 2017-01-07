SBL》台灣飛人相挺飛人 陳信安出席全球唯三家旗艦店開幕

「台灣飛人」陳信安（左三）今天出席Jordan品牌旗艦店開幕剪綵。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕「台灣飛人」陳信安今天上午現身信義區百貨公司，出席Jordan品牌旗艦店開幕剪綵，這家品牌旗艦店全球僅三家，首家店上個月於法國巴黎開幕，台灣與中國成都旗艦店今天同日盛大登場。

這家品牌旗艦店占地150坪，從嬰兒、兒童到大人商品齊全，除了提供客製化上衣服務，球鞋更提供科技化試穿，走進到Flight Lab可以進行伸展、從事球場動作，幫助消費者挑選最適合、舒適鞋款。

今天上午開放球迷抽籤購鞋活動，現場湧進破千名粉絲排隊，場面驚人。

「台灣飛人」陳信安（左三）今天出席Jordan品牌旗艦店開幕剪綵。（記者卓佳萍攝）

「台灣飛人」陳信安（右）今天出席Jordan品牌旗艦店開幕，他在店內參觀。（記者卓佳萍攝）

「台灣飛人」陳信安（左）今天出席Jordan品牌旗艦店開幕剪綵，腳下穿著限量款球鞋。（記者卓佳萍攝）

品牌旗艦店外大排長龍。（記者卓佳萍攝）

Jordan球鞋牆，歷年30代球鞋。（記者卓佳萍攝）