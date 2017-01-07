MLB》「包爺」為何沒人要？ 美媒認為個性是主因
2017/01/07 13:57
包提斯塔。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕重砲手「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）季後投入自由市場，至今卻乏人問津。《ESPN》專欄作家邵恩菲德（David Schoenfield）認為，包提斯塔的個性是問題，藍鳥隊想改變球隊氣氛。
包提斯塔上季陷入低潮，116場出賽打擊率只有2成34，22轟是7年來最少，加上形象鮮明，去年底拒絕藍鳥1720萬美元的合格報價，投身自由市場尋求大約，卻嚇跑許多球隊。
《ESPN》直指，包提斯塔的個性是問題，更指他可能是棒球員中最討厭的人。藍鳥隊總教練吉本斯（John Gibbons）曾說，「我不一定會說包提斯塔是好球員，但當他還是隊友時，你會感覺完全不同。」
前大都會總經理菲力普斯（Steve Phillips）認為，藍鳥隊想改變球隊氣氛，並指包提斯塔是個非常自負的人，卻也有些問題，會惹出些麻煩，球隊想要改變，因此不希望在包提斯塔在隊上。
包提斯塔與遊騎兵隊二壘手歐多去年5月發生肢體衝突。（資料照，美聯社）
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