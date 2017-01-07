網球》錦織圭直落二退瓦林卡 晉級布里斯本決賽

〔體育中心／綜合報導〕亞洲網球一哥「網球王子」錦織圭（Kei Nishikori）今天7-6、6：3直落二擊敗瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka），首度打進布里斯本決賽。

錦織圭賽後表示，非常開心能在新的一年有好的開始，第一次打進布里斯本決賽，何況打敗了可敬的對手瓦林卡。

另一邊的加拿大巨砲羅尼奇（Milos Raonic）遭保加利亞狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）7：6、6：2拍落，第一種子無緣決賽。明天的決賽由錦織圭對上第七種子狄米特羅夫，兩人生涯交手三次，三場比賽都是錦織圭勝出。

錦織圭進入決賽。（路透社）

第二種子瓦林卡。（路透社）